Боїться за своє життя: після ліквідації "Мотороли" Захарченко посилив собі охорону
15:56, 11 листопада 2016Війна
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Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко після знищення терориста "Мотороли" боїться за своє життя, тому посилив собі охорону.
Захарченко посилив собі охорону / oplot.info
Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.
Також йдеться про створення так званого "спеціального полку поліції "Бастіон" для забезпечення безпеки ватажків "ДНР" й "особливо важливих об'єктів".
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Цей "полк" буде базуватися в Донецьку, але особовий склад буде задіяний по всій території "ДНР".
Одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.
Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".
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