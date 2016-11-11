Боїться за своє життя: після ліквідації "Мотороли" Захарченко посилив собі охорону

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.

Також йдеться про створення так званого "спеціального полку поліції "Бастіон" для забезпечення безпеки ватажків "ДНР" й "особливо важливих об'єктів".

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Цей "полк" буде базуватися в Донецьку, але особовий склад буде задіяний по всій території "ДНР".

Одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".