За добу в зоні АТО поранено п'ятьох українських військових
13:25, 26 листопада 2016Війна
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За минулу добу загиблих серед українських військових немає, п'ятеро отримали поранення.
За добу в зоні АТО поранено п'ятьох українських військових / upogau.org
Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції отримали поранення п'ятеро українських військових.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.
"За минулу добу загиблих серед українських військових немає, п'ятеро отримали поранення", - сказав Лисенко.
За його словами, тілесні ушкодження українські військові отримали в результаті обстрілу ворожих.
Як повідомляв УНІАН, 25 листопада на Донбасі терористи здійснили 37 обстрілів позицій українських бійців.
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