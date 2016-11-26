За добу в зоні АТО поранено п'ятьох українських військових

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції отримали поранення п'ятеро українських військових.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих серед українських військових немає, п'ятеро отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, тілесні ушкодження українські військові отримали в результаті обстрілу ворожих.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада на Донбасі терористи здійснили 37 обстрілів позицій українських бійців.