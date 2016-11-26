За добу в Луганській області було поранено одного українського військового

У Луганській області в результаті обстрілу бойовиків отримав поранення один український військовий.

Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

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"За минулу добу внаслідок провокаційних підступних обстрілів отримав поранення наш хлопець. Він був доставлений в Сєверодонецький госпіталь, де йому надається допомога", ‑ сказав Клименко.

Також він додав, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 10 разів відкривали вогонь в напрямку населених пунктів уздовж лінії зіткнення в області.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада на Донбасі терористи здійснили 37 обстріли позицій українських бійців.