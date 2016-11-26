Протягом дня окупанти понад 30 разів стріляли по позиціях ЗСУ, найгарячіше – під Маріуполем

19:15, 26 листопада 2016
Війна
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Протягом дня у зоні проведення антитерористичної операції окупанти 31 раз відривали вогонь по позиціях українських бійців.

24 обстріли припали на Маріупольський напрямок / УНІАН

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«24 обстріли припали на Маріупольський напрямок. З важкої артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Мар’їнці, Водяному, Широкиному, Талаківці, Лебединському, Павлополю. По Новотроїцькому стріляв снайпер», - сказано у зведенні.

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів терористи обстріляли українські позиції біля Авдіївки та Опитного.

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На Луганському напрямку бойовики з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Новозванівці, Оріховому і Новоолександрівці.

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