Бойовики продовжують масштабні обстріли позицій ВСУ під Маріуполем

Бойовики продовжують здійснювати масштабні обстріли позицій Збройних сил України на приморських рубежах біля Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

"На Маріупольському напрямку тривають масштабні обстріли з боку противника на приморських рубежах", - сказав Лисенко.

За його словами, мова йде про ділянку фронту Павлопіль – Широкіно, де по позиціям Збройних сил вчора було випущено більше 40 мінометних мін та артснарядів.

"Основний сеанс обстрілу стався під час вечірніх сутінків – між 15 і 17 годинами", - зазначив Лисенко.

Також він повідомив, що вчора бойовики знову обстріляли контрольний пункт "Маріїнка", в результаті чого пропускні дії на цьому коридорі тимчасово припинялися. Також противник порушував режим тиші" у Докучаєвську. В Красногорівці вчора було тихо.

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Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 23 ворожих обстрілу, з яких 9 – з важкого озброєння.

На Луганському напрямку, за словами Лисенка, минула доба почалася з бойового зіткнення під Новозванівкою. Бій тривав близько півгодини та завершився вдало: з української сторони – без втрат. Решту дня противник порушував "режим тиші" в Новоалександровке та Кримському. Один з обстрілу був мінометним.

Загалом за минулу добу на Луганському напрямку бойовики здійснили 8 обстрілів, зокрема, один – з важкого озброєння.

Також Лисенко повідомив, що на Донецькому напрямку бойові дії вчора велися на Светлодарской дузі та в Авдіївській промзоні. Супротивник двічі застосовував міномети. Деякі ворожі обстріли були досить тривалими – більше 2,5 годин.

"Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку було 5 ворожих обстрілів, зокрема, 2 – із застосуванням мінометів", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада на Донбасі терористи здійснили 37 обстрілу позицій ВСУ, загиблих серед українських військових немає, п'ятеро отримали поранення.