Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донеччині близько півтисячі вибухів

Про це йдеться у звіті спостережної місії станом на 19:30 25 листопада, який оприлюднено на сайті організації.

Зокрема у звіті ОБСЄ зазначається, що у Донецькій області зафіксовано стільки ж вибухів, як і за попередній звітний період.

"З цих 500 понад 300 вибухів були зафіксовані в районі Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт, та понад 170 вибухів були зафіксовані в районах на північний схід та схід від Маріуполя", - зазначили спостерігачі.

Спостерігачі не зафіксували жодних порушень режиму припинення вогню у Луганській області.

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Спостерігачі підкреслили, що доступ місії до пунктів розведення озброєння, згідно з рамковою угодою від 21 вересня (Станиця Луганська, Золоте - Первомайськ та Петрвівське) залишається обмеженим.

"Всупереч рішенню ТКГ (Тристоронньої контактної групи про розведення озброєння), спостерігачі не помітили жодних ознак подальшого розведення сил та засобів або будь-якої діяльності з розмінування у трьох пунктах протягом звітного періоду", - заявили в ОБСЄ.

Крім того у ОБСЄ повідомили про одного пораненого в результаті обстрілів. До лікарні у Ясинуваті 23 листопада звернувся чоловік, який сказав, що отримав поранення внаслідок обстрілу на вул.Перемоги у Крутій Балці, який контролюється "ДНР" ввечері 21 листопада.

перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що в Луганській області 600 тисяч людей можуть на Різдво лишитися без електрики і опалення.

"Існує ймовірність, що 600 тисяч людей в Луганській області, по обидва боки лінії зіткнення, будуть зустрічати свята без електрики чи опалення", - сказав Хуг і додав, що їхні електрика та опалення "залежать від когось, хто сплачує рахунки за електрику, яка використовується водонасосними станціями".