Через обстріл бойовиків Торецьк третю добу залишається без водопостачання

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, внаслідок артилерійського обстрілу незаконних збройних формувань вранці 23 листопада було пошкоджено ділянку водогону діаметром 900 мм «Горлівка – Торецьк», що спричинило повне припинення водопостачання Торецька та виникла загроза припинення теплопостачання до об’єктів інфраструктури міста та населення.

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Для недопущення зупинки котелень, забезпечення сталої роботи об’єктів інфраструктури та життєзабезпечення міста, а також потреб населення, підрозділи ДСНС забезпечують підвезення технічної та питної води.

Крім того, для запобіганням випадків переохолодження у Торецьку працює три пересувних пункти обігріву, на сьогодні до пунктів обігріву звернулось 87 осіб, з них 26 дітей.