Біля Маріуполя затримали понад 20 поплічників "ДНР"

На Донеччині 26 листопада військові Південного оперативно-територіального об’єднання НГУ разом із Нацполіцією та СБУ у двох населених пунктах поблизу Маріуполя затримали 22 особи. Про це повідомила прес-служба Південного територіального управління.

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У Нацгвардії пояснили, що затриманих розшукували за кримінальні злочини та пособництво бойовикам "ДНР".

Також цього дня на блокпосту на в’їзді в Маріуполь гвардійці затримали громадянина К. "Під час перевірки встановлено, що даний громадянин є працівником поліції незаконного збройного формування "ДНР", - сказано у повідомленні.

Наразі затриманих передали Нацполіції та СБУ.

Як повідомлялося раніше, співробітники поліції Донецькій області цього тижня викрили 6 бойовиків та їх поплічників, які переховувалися на території, підконтрольній Україні.