Терористи "ДНР" заборонили чеській гуманітарній організації працювати на окупованій території

За повідомленням PIN, про це бойовики "Донецької народної республіки" заявили, прийшовши до місцевого офісу організації 26 листопада. Причину відкликання «акредитації» на роботу на окупованій території вони не назвали, передає Deutsche Welle.

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Того ж дня було опечатано склад PIN із гуманітарною допомогою, а всім іноземним волонтерам було наказано залишити територію України, контрольовану бойовиками, впродовж 24 годин.

В організації зазначають, що закриття її офісу, що постачав гуманітарну допомогу по обидва боки лінії фронту сотням тисяч жителів східної України з кінця 2014 року, загрожує негативними наслідками для найбільш вразливих верств населення, які постраждали від воєнного конфлікту на сході України. Як відзначає PIN, разом з нею лише одна міжнародна організація займалася забезпеченням гуманітарної допомоги на окупованих територіях Донбасу. Йдеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Директор PIN Симон Панєк відзначив, що десятки тисяч людей, які отримували гуманітарну допомогу, особливо потребують її у зв'язку з критичною ситуацією зимових холодів. За його даними, лише в 2016 році майже півмільйона жителів контрольованого бойовиками регіону отримували місячний продовольчий раціон, понад 100 тис. осіб скористалися допомогою окремої програми притулків та відновлення житлових будинків, майже стільки ж отримали доступ до питної води. У найближчі плани НКО входило встановити нові вікна більш ніж у 500 будинках і квартирах, зазначають в організації.

Гуманітарна допомога, що розподіляється PIN, надається десятком європейських і міжнародних організацій, серед яких ООН, влада Швейцарії, Чехії і Єврокомісія.