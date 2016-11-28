Під Маріуполем фіксується активне переміщення автотранспорту та техніки окупантів – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Повідомляється, що протягом доби зафіксовано переміщення близько 30 одиниць автотранспорту (в основному вантажний), крім того - 4 БМП-2, 2 МТ-ЛБ і 1 БТР-80 пройшли в бік Красноармійського.

2 танка ретельно замасковані в посадках в районі на північ від Безіменного.

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Як повідомляв УНІАН, За даними Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню, бойовики «ЛНР» знову зірвали процес розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської.

Зокрема, увечері 27 листопада спостерігачами української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксовано чергові обстріли збройними формуваннями ОРЛО ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.