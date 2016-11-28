Бойовики знову зірвали процес розведення сил біля Станиці Луганської

Про це з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Чергова спроба відліку семи діб тиші з метою розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської знову зірвана збройними формуваннями ОРЛО», - наголошується в повідомленні.

Так, увечері 27 листопада спостерігачами української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксовано чергові обстріли збройними формуваннями ОРЛО ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська. По позиціях підрозділів Збройних сил України було застосовано стрілецьку зброю та гранатомети, наголосили в штабі.

СЦКК невідкладно поінформував Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ щодо обстрілів. 28 листопада планується здійснити фотофіксацію наслідків цих обстрілів.

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Як зазначають у штабі АТО, останнім часом розведення сил і засобів на зазначеній ділянці набуло широкого суспільно-політичного резонансу, було предметом обговорень на зустрічах у Мінську та Берліні. Проте, незважаючи на готовність української сторони завершити виконання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи, розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської не відбувається через постійні обстріли (після підписання Рамкового рішення 21 вересня 2016 року їх зафіксовано вже 59).

Після обстрілу 18 листопада цього року українська сторона офіційно заявляла, що готова 26 листопада здійснити розведення сил і засобів, однак вже ввечері 24 листопада позиції ЗС України в цьому районі знову були обстріляні. Обстріл 27 листопада знову відтерміновує розведення сил та засобів.

«Зазначене свідчить, що керівництво ОРЛО в черговий раз нехтує домовленостями та Рамковим рішенням ТКГ і здійснює відверті провокації, аби зірвати процес розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на виконання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи 1 жовтня відбулося розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте, а 7 жовтня – в районі Петрівського.