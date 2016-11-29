Доба в АТО: 38 ворожих обстрілів, найгарячіше – на Маріупольському напрямку

Минулої доби, 28 листопада, ворог більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів та озброєння БМП по Красногорівці, Широкиному, Старогнатівці, Мар’їнці, Талаківці. По Новотроїцькому, Гнутовому і Мар’їнці вогонь вів снайпер", - йдеться у повдомленні.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського.

Крім того, на Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент багаторазово обстрілював Кримське з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння. Також під обстріли потрапили Новоолександрівка й Новозванівка. По Станиці-Луганській стріляв снайпер.

"Загалом, за добу, відбулося 38 обстрілів", - підсумували у штабі.