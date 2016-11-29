Росія стягнула до кордону з Україною 55 тисяч військових
Біля українського кордону Російська Федерація зосередила 55 тисяч військових.
Про це заявив заступник міністра оборони України Ігор Долгов, виступаючи на Tiger Conference, передає ЛІГА.net.
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"Наразі біля українських кордонів Росія розмістила приблизно 55 тисяч військових. На території України присутність російської регулярної армії коливається від 5 до 7,5 тисяч військових. У Криму ця цифра складає 23 тисячі військовослужбовців, з них 9 тисяч перебувають на адмінкордоні", - сказав він.
За даними Долгова, на території Придністров'я дислокується 1 тисяча військовослужбовців ЗС РФ.
"Також відзначається нарощування сил і військової інфраструктури в Білорусі біля українського кордону", - додав заступник міністра.
Раніше УНІАН повідомляв, що наступного року російське Міністерство оборони планує перекинути в Білорусь у 80 разів більше солдатів і військової техніки, ніж у цьому році.