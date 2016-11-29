Місія ОБСЄ лише частково має доступ до ділянок розведення сил на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні місії у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, «ЛНР», «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни). Доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у місії ОБСЄ, спостерігачі готові та можуть здійснювати спостереження, але їм потрібен доступ. У цьому зв’язку додається, що Спільний центр з контролю та координації має сприяти гарантуванню безпечного і безперешкодного доступу, а також координувати розмінування.