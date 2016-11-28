Путін урізав фінансування "Л/ДНР", серед бойовиків почалася паніка - Тука

Про це колишній керівник Луганської області, а нині заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб розповів в інтерв'ю "Апострофу".

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Тука повідомив про отриману інформацію, згідно з якою бойовиків квазідержав відрізають від фінансування російські куратори. Причому панікують всі, починаючи від керівників псевдоутворень і закінчуючи так званими "бюджетниками" і "силовиками".

Так, за словами Туки, затяті прихильники республік вже зараз стали отримувати менше електроенергії та газу, значно скоротилася допомога в рублевому еквіваленті.

"Проект "Новоросія" в Кремлі закритий. Все! Зараз стоїть завдання просто продати цей невдалий проект за найбільш привабливу вартість", - розповів він.

Раніше Тука заявляв, що Росія поверне "ДНР" та "ЛНР", проте за окупований Крим буде триматися до останього.