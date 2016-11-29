У Міноборони розповіли про кількість загиблих військових ЗСУ за час АТО

У Міністерстві оборони назвали кількість українських військових, які загинули на Донбасі за час проведення АТО. Про це відомство повідомило у відповіді на запит агентства «Доступ до правди».

У відповіді зазначається, що станом на 21 листопада 2016 року загинуло 2145 військових ЗСУ.

При цьому зазначається, що 691 загиблих – особи, які були призвані під час часткової мобілізації.

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Зазначається, що серед загиблих 335 офіцерів і 1807 солдат і сержантів (старшин).

При цьому загальна кількість поранених – 7091 військовослужбовець. Небойових втрат ЗСУ - 487 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі п'ятеро військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

При цьому за минулу добу, 28 листопада, ворог більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку. Всього за добу було зафіксовано 38 ворожих обстрілів.