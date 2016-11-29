Рубан назвав ймовірну проблему України у разі військового вирішення конфлікту на Донбасі
Керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан розповів, з якою проблемою може зіштовхнутися Україна у разі силового вирішення конфлікту на Донбасі.
Про це Рубан розповів в інтерв'ю "Апострофу".
За його словами, українська армія гіпотетично здатна дійти до Новоазовська (Донецька область) і навіть до Ростова-на-Дону (Росія). Однак, зазначив Рубан, виникає питання про те, що ж робити з населенням окупованого бойовиками Донбасу.
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Він сказав, що ці люди перебувають у безвихідній ситуації, оскільки бояться, що їх будуть переслідувати. Рубан зазначив, що вони можуть як зустрічати з квітами українських солдатів, так і взятися за зброю.
Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Тука заявляв, що Росія поверне "ДНР" та "ЛНР", проте за окупований Крим буде триматися до останього.