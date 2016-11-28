Тука озвучив ймовірний сценарій розвитку подій на Донбасі

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

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"Я такий варіант (загострення ситуації Росією - Ред.) не виключаю і знаю, що наші військові його теж не виключають. Можливі не стратегічні, а тактичні наступальні дії. Я думаю, що ми готові до такого розвитку подій", - заявив він.

Крім того, Тука наголосив, що відкидає вирішення конфлікту на Донбасі воєнним шляхом через присутність там російської авіації.

Також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій вважає, що щойно ЗСУ перейдуть у наступ, Росія застосує авіацію й почнеться повномасштабна війна.

Раніше Тука заявляв, що Росія поверне "ДНР" та "ЛНР", проте за окупований Крим буде триматися до останього.