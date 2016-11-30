На Луганщині через обстріли були поранені двоє військових, ще один отримав контузію – ВЦА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на заступника голови обладміністрації Юрія Клименка.

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За його відомостями, по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району противник тричі застосовував 82-мм міномети, протитанкові гранатомети та протитанкові ракетні комплекси. Внаслідок обстрілу двоє наших захисників зазнали мінно-вибухових поранень, ще один боєць був контужений.

У той же час у напрямку села Кримське Новоайдарського району двічі відкривався вогонь з 120-мм та 82-мм мінометів. Також по позиціях українських захисників поблизу смт Станиця Луганська російсько-терористичні війська двічі вели обстріл з автоматичних та протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Вогонь ворога, що носить системний характер, щодня приносить лихо мешканцям Луганщини та її захисникам. Вже декілька днів поспіль отримають поранення українські захисники. Минулої доби бойовики своїми акціями терору вкотре показали нездатність дотримуватися мирного плану щодо врегулювання ситуації вздовж лінії розмежування», - наголосив Клименко.