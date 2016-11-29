На Луганщині біля Кримського бойовики гатили з великокаліберних мінометів: поранені четверо бійців

Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, поінформували УНІАН у Департаменті масових комунікацій ОДА.

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За його даними, минулої доби противник 11 разів відкривав вогонь по позиціях українських військовослужбовців на Луганську напрямку.

Зокрема, у напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики п’ять разів застосовували 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, зенітні установки, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У результаті обстрілів четверо українських бійців зазнали поранень і були доставлені до госпіталю.

Також з гранатометів різних типів, БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї п’ять разів були обстріляні розташування сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району.

По укріпленнях українських військовослужбовців біля смт. Станиця Луганська російсько-терористичні війська відкривали вогонь з гранатометів різних типів. У районі працював ворожий снайпер.