Ракетні випробування біля Криму: Москва офіційно погрожує ударом у відповідь

Відповідне повідомлення Міноборони Росії з'явилося в тексті сповіщення в системі інформування пілотів NOTAM.

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У повідомленні зазначається, що його оприлюднено у відповідь на встановлення Україною у зв'язку з планованими ракетними стрільбами небезпечних для польотів зон 1 та 2 грудня у зонах польотної інформації "Одеса" та "Сімферополь".

У відповідь на українське повідомлення "Міноборони РФ попереджає, що запущені ракети в цих районах будуть знищені силами ВПС РФ". "Якщо ж ракети будеть загрожувати об'єктам РФ на цій території (на землі, у воді або в повітрі), буде завдано удару по пускових установках", - наголошується в NOTAM.

Повідомлення діє з 9.30 UTC (11.30 по Києву) 1 грудня 2016 року до 11.30 UTC (13.30 по Києву) 1 грудня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановані навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби. Разом з тим ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.

У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пусковим установкам.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетних стрільб України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі. 30 листопада прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко підкреслив, що погрози не можуть перешкодити планам України щодо військових навчань.

У свою чергу заступник міністра оборони України - керівник апарату генерал-полковник Олександр Дублян не відповів на питання, чи скасує Україна проведення стрільб у зв'язку з нібито погрозами Росії. "Зараз, в даний час, на це питання ще не можу відповісти, тому що час проведення стрільб визначено 1-2 грудня", - зазначив Дублян.