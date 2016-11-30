ЗМІ опублікували лист Міноборони РФ з погрозами через українські ракетні навчання

Текст листа, адресований військовому аташе при посольстві України в РФ, опублікувала Українська правда.

"Міністерство оборони РФ попереджає, що у випадку виявлення ракет, які стартували в зазначеному районі, вони будуть знищуватися силами протиповітряної оборони Збройних Сил РФ", - сказано в листі.

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"У разі якщо ракети створять загрозу російським об'єктам, що перебувають у даному районі території РФ (на суші, на морі і в повітряному просторі), будуть завдані удари для знищення засобів їх пуску", - додали в Міноборони Росії.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановані навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.

Разом з тим ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом. У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

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У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він наголосив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Сьогодні, 30 листопада, прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України щодо військових навчань.

У свою чергу заступник міністра оборони України - керівник апарату генерал-полковник Олександр Дублян не відповів на питання, чи скасує Україна проведення стрільб у зв'язку з нібито погрозами Росії. «Зараз, наразі, на це питання ще не можу відповісти, тому що час проведення стрільб визначено 1-2 грудня», - зазначив Дублян.