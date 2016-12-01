Ракетними стрільбами в рамках військових навчань Україна нічого не порушує - командування "Південь"

Про це повідомив начальник прес-центру повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський, передає "112 Україна".

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"Україна нічого не порушує. Якщо подивитися на траєкторію і визначений район і провести умовну лінію півострова, на якому будуть розташовані установки в Болгарію, можна помітити, що крайня лінія буде проходити досить далеко від узбережжя кримського півострова. Найближчим наближення ракет може становити не більше 30 км", - заявив він.

Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.