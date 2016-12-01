Ракетні стрільби ЗСУ поблизу Криму: у МЗС відповіли на закиди Росії

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Twitter.

«Ракетні випробовування – наше суверенне право і те, що необхідне для задоволення наших національних інтересів в сфері безпеки відповідно до міжнародного права», - наголосив він.

За словами міністра, ракетні випробовування, які проводяться Україною, нікому не загрожують і нікого не провокують.

«Ми здійснюємо відповідальний підхід, але потрібно бути готовим до боротьби проти будь-якої форми російської агресії», - наголосив Клімкін.

Читайте такожГенштаб ЗСУ показав, як проходять ракетні стрільби поблизу Криму (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочались навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.

За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.

Секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.