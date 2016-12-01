Ракетні навчання України: кораблі РФ можуть отримати наказ про перехід на підвищену боєготовність

Розрахунки зенітних засобів переведені на посилений режим несення служби, повідомляє РИА Новости в четвер з посиланням на джерело в так званих силових структурах окупованого Криму.

Читайте такожУ ЗСУ розкрили деталі ракетних випробувань біля Криму, через які погрожує Росія

"Бойові кораблі Чорноморського флоту, що інтегровані в систему протиповітряної оборони Південного військового округу, зайняли точки в районі західного узбережжя Криму на час проведення Україною запланованих на 1-2 грудня ракетних стрільб. Корабельні розрахунки ППО переведені на посилений режим служби", — сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, угрупування кораблів Чорноморського флоту, що вийшло в море, фактично забезпечить ближню лінію протиповітряної оборони анексованого півострова.

"Корабельні зенітні вогневі засоби призначені для ураження в першу чергу важких протикорабельних крилатих ракет. Спільно з сухопутними підрозділами ППО на території півострова кораблі фактично вибудовують непробивний бар'єр для ракет супротивника", — сказало джерело.

Він не виключив, що найближчим часом кораблі отримають наказ про перехід на підвищену боєготовність.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.