Ракетні навчання України: кораблі РФ можуть отримати наказ про перехід на підвищену боєготовність
Кораблі Чорноморського флоту зайняли позиції на захід від анексованого Криму для забезпечення протиповітряної оборони півострова під час навчань, проведених українською стороною.
Розрахунки зенітних засобів переведені на посилений режим несення служби, повідомляє РИА Новости в четвер з посиланням на джерело в так званих силових структурах окупованого Криму.
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"Бойові кораблі Чорноморського флоту, що інтегровані в систему протиповітряної оборони Південного військового округу, зайняли точки в районі західного узбережжя Криму на час проведення Україною запланованих на 1-2 грудня ракетних стрільб. Корабельні розрахунки ППО переведені на посилений режим служби", — сказав співрозмовник агентства.
За словами джерела, угрупування кораблів Чорноморського флоту, що вийшло в море, фактично забезпечить ближню лінію протиповітряної оборони анексованого півострова.
"Корабельні зенітні вогневі засоби призначені для ураження в першу чергу важких протикорабельних крилатих ракет. Спільно з сухопутними підрозділами ППО на території півострова кораблі фактично вибудовують непробивний бар'єр для ракет супротивника", — сказало джерело.
Він не виключив, що найближчим часом кораблі отримають наказ про перехід на підвищену боєготовність.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.