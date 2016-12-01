Активіст: на вулиці міст Криму вивели військову техніку, відчувається психоз

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"Психоз такий відчувається. Техніка демонструється, таким чином, щоб люди бачили, от, у нас є озброєння. Показушні такі дії", - говорить він.

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На питання, як пояснює влада знаходження військової техніки на вулицях Криму, Смедляєв відповів: "Яка влада? Вона взагалі ніякого відношення не має. Вона абсолютна пустушка, яка нічого в цьому житті, напевно, вже не значить".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України пройшли навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких були проведені повітряні стрільби.

За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, яка змушує Україну проводити навчання, в рамках яких проходять стрілянини поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.