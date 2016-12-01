"Відбулося 16 пусків": Порошенку доповіли про підсумки ракетних стрільб ЗСУ поблизу Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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"Відбулося 16 пусків українських ракет. Усі досягли цілей. Завдання на сьогодні виконано в повному обсязі", - йдеться у його повідомленні.

Також Цеголко додав, що навчання Повітряних сил ЗСУ продовжаться 2 грудня.

Раніше Порошенко заявив, що єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочались навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.