Експертиза у справі про Іловайськ не виключає помилок з боку керівництва ЗСУ – Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».

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«Зараз в суді завершується судовий процес над одним із генералів ЗСУ. По Іловайському котлу проведена експертиза з десятками тисяч документів, експертних дій, яка встановила, що основним і єдиним фактором, який призвів до людських жертв українських військовослужбовців був удар в тил в 17 разів переважаючих збройних сил РФ. Це не виключає ймовірних помилок, а можливо навіть злочинних дій з боку керівництво ЗСУ, зараз це вивчає експертиза», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що причина Іловайської трагедії - вторгнення російських військ та неузгодженість, хаотичність і недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення.