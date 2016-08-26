У Генштабі назвали причини Іловайської трагедії

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

Він зазначив, що його роль у Іловайській трагедії "має оцінювати не Генеральна прокуратура України. Для цього є відповідні суди, які приймуть відповідні рішення за реальними фактами".

Щодо відповідальності за бездіяльність, то начальник Генштабу переконаний, що "треба порівняти, з чого починалась антитерористична операція, як тривала і триває, що призвело до оточення угруповання в районі Іловайська і трагічних наслідків. І тоді можна вести мову про те, хто діяв, а хто займався бездіяльністю в період з квітня по серпень-вересень 2014 року. Потрібно оцінювати не тільки Іловайськ, а всю діяльність керівництва АТО, зокрема із врахуванням тих повноважень, які їм надавались, і тієї нормативної бази, яка на той час існувала, а можливо і відповідності цієї бази, відповідності певних рішень та відповідальності загалом, яку взяло на себе керівництво АТО, навіть із врахуванням недосконалості – я так скажу – нашої нормативної законодавчої бази".

Найголовнішою причиною Іловайської трагедії Муженко вважає вторгнення російських військ. "Це також і головна причина таких великих втрат. Інша причина – неузгодженість, хаотичність і, мабуть, недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення", - переконаний Муженко.

Також він заявляє, що готовий відповісти за всі свої рішення та розпорядження, зокрема і за ті, що спричинили втрати.

Водночас Муженко каже, що відповідальність за Іловайськ не лежить на одній людині, мають відповісти і посадовці інших силових структур: "Але є рівні відповідальності різних посадових осіб – за операцію загалом, за конкретне виконання тактичних завдань. Вона повинна бути розділена. В тому числі, потрібно розібратись в складі міжвідомчого угруповання, наскільки воно мало відношення до антитерористичної операції. Чому ті добровольчі батальйони МВС, НГУ не були внесені до загального складу сил і засобів АТО? Чому вони дозволяли собі приймати рішення на рівні керівників і, можливо, навіть окремих керівників підрозділів – виконувати нам бойове завдання чи не виконувати? Такого серед підрозділів Збройних сил не було".

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Також він вважає, що політики і "псевдо-експерти" свого часу втрутилися у планування операції щодо виходу з Іловайська, а нині хочуть уникнути за це відповідальності: "Маніакальне бажання різноманітних політиків і псевдо-експертів уникнути відповідальності за некомпетентне втручання у планування операції тактичного рівня, їхній маніпулятивний вплив на суспільство, фінансова залежність, корумпованість і жадібність перетворюють Іловайську трагедію на фарс".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти.

Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.