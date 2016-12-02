Тука оцінив ймовірність наступу ЗСУ на Донбасі

Про це Георгій Тука розповів в інтерв'ю "Апострофу".

Він розповів, що чим менше місцевих на Донбасі хотіли брати зброю в руки, тим більша кількість російських найманців закачувалась ззовні. Й наразі стан у бойовиків паскудний, вони готові скласти зброю.

Тому існує велика ймовірність проукраїнського повстання, але є великі сумніви в тому, що "нам вдасться підтримати це повстання зі свого боку", наголосив Тука.

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Проте він попросив ініціаторів ідеї повстання не гарячкувати, тому що є негативний досвід Варшавського повстання в роки Другої світової війни (відбулося в серпні 1944 року - Ред.). "Його організатори розраховували на допомогу Червоної Армії, яка так і не приїхала, тому повстання було придушене. Щоб подібне не повторилося у нас, нам необхідно зараз стримуватися", - йдеться у повідомленні заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Проте нам, оцінюючи можливість блискавичного удару під час такого повстання, продовжив Тука, крім людського ресурсу, потрібно мати й технічні можливості.

"Наступати ми ще не готові. У нас достатньо засобів, щоб стримати будь-який наступ, але самі наступати ми ще не готові", - підсумував він.

Раніше Тука заявляв, що Росія поверне "ДНР" та "ЛНР", проте за окупований Крим буде триматися до останього.