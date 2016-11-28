Тука озвучив терміни повернення окупованого Донбасу, за Крим Росія "триматиметься до останнього"

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Читайте такожВ ОБСЄ немає коштів на озброєну місію, можливо питання перейде до ООН - Тука

"Переконаний у тому, що вони повернуть "ДНР" і "ЛНР." А ось за Крим вони будуть триматися до останнього. І тут дуже важливо не зменшувати санкційний тиск. Найімовірніший шлях повернення Криму - це коли у самій Федерації почнуться відцентрові процеси", - розповів він.

При цьому, говорячи про терміни повернення Донбасу, Тука назвав 2017-й - максимум 2018-й рік.

"Я оптимістичний. У мене є відчуття, що це відбудеться в 2017, максимум, у 2018 році", - переконаний заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, додавши, що це буде на умовах "мінського процесу".

Раніше Тука заявляв, що повернення анексованого Криму до складу України в найближчі 3-5 років неможливе. "Я вважаю неможливим повернення Криму в найближчі 3-5 років. Поясню, чому. Особисто моя точка зору полягає в тому, що Крим повернеться до складу України тоді, коли в Росії від економічної кризи почнуться в черговий раз відцентрові сили. Зараз це може здаватися маячнею і фантастикою, але можна подивитися стрічки новин середини 90-х років, яким чином розвивалися події і в Калінінграді, і в Татарстані... потім вибухнула Чечня. Ми все це бачили на власні очі", - пояснив він.