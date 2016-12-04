Бойовики майже удвічі зменшили інтенсивність обстрілів позицій сил АТО (відео)

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, російсько-окупаційні війська на Луганському напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БТР та іншої стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку, Кримське, Станицю Луганську і Новозванівку.

Читайте такожШтаб АТО: бойовики зосередили більшість обстрілів на Луганському напрямку

Як зазначається, на Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Широкине. З гранатометів – Мар’їнку, а з стрілецької зброї – Гнутове.

Згідно із повідомленням, на Донецькому – під вогонь мінометів неодноразово потрапляла Красногорівка та Авдіївка. З гранатометів окупанти обстрілювали Зайцеве, а з озброєння бронетранспортерів – Нижнє Лозове.

Так, всього противник відкривав вогонь по наших позиціях 26 разів.

Нагадаємо, за добу 2 грудня бойовики здійснили 44 обстріли позицій Збройних сил у зоні АТО.