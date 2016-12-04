ЗМІ повідомили про вибух в окупованому Донецьку і численні жертви серед бойовиків

Вибух знищив склад боєприпасів бойовиків терористичної організації "ДНР", повідомляє в неділю, 4 грудня, ЛІГА.net.

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За даними джерел, вибухнув арсенал зброї проросійських найманців, який був розташований на заводі хімічних виробів.

Про потерпілих місцевих жителів інформації поки немає.

Однак, за деякими даними, в результаті вибуху було знищено близько 100 бойовиків.

"Вибух було чутно близько 20:00, потужний, в деяких житлових будинках повилітало скло", - сказав донеччанин Сергій.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що частина бойовиків, яка має українське громадянство, зараз знаходиться у вкрай складному моральному стані і вже готова скласти зброю.



