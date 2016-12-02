Тука розповів про підготовку на Донбасі проукраїнського повстання

Про це Георгій Тука розповів в інтерв'ю "Апострофу".

"Якщо брати бойовиків з кількості громадян України, то настрій паскудний. Багато хто готовий скласти зброю", - сказав заступник міністра.

Також Георгій Тука зазначив, що після завершення конфлікту на Донбасі в Україні буде відбуватися складний процес демілітаризації та притягнення до відповідальності бойовиків, які були причетні до вбивств військовослужбовців Збройних сил України та мирних жителів.

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Крім того, за словами Туки, на сьогодні серед бойовиків "Д/ЛНР" місцевих залишилося 30%, все решта - це "ихтамнеты". "І це серйозна проблема, тому що була в мене така інформація, що в принципі навіть на сьогоднішній день теоретично є можливість зсередини підняти там повстання. Але є величезна ймовірність того, що це повстання буде втоплене в крові усім цим мотлохом, яке прибуло ззовні. І є великі сумніви в тому, що нам вдасться підтримати це повстання зі свого боку", - розповів політик.

Також він заявив, що зустрічався з представниками двох таких територій, які хотіли підняти повстання, й направив їх у відповідні структури.

Раніше Тука заявляв, що Росія поверне "ДНР" та "ЛНР", проте за окупований Крим буде триматися до останього.