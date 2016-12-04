Бойовики 11 разів обстріляли українських військових на Маріупольському напрямку – штаб

Російсько-окупаційні війська з початку доби здійснили 11 обстрілів по позиціях Збройних сил України на Маріупольському напрямку.

Читайте такожУ Луганській області під час спроби виїхати до РФ затримали 20-річного бойовика "ДНР"

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно, та вже на ранок окупанти розпочали обстріли наших позицій з мінометів в районі Широкиного. Протягом дня російсько-окупаційні війська з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине. Всі сьогоднішні 11 обстрілів відбулися саме на Маріупольському напрямку», - йдеться в повідомленні.