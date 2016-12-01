Бойовики обстріляли Авдіївку, на Маріупольському напрямку били із БМП - штаб

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Найбільше обстрілів, як і раніше зосереджено на Маріупольському напрямку.

«Зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Широкине та Красногорівку. З гранатометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Новогригорівці, Новотроїцькому. По Новотроїцькому на Красногорівці вогонь вели снайпери», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка. А на Луганському - окупанти з мінометів 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли балку Кошарну, а з гранатометів різних систем - Новоолександрівку, Троїцьке та Кримське.

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Нагадаємо, за минулу добу загиблих в зоні АТО серед українських військовослужбовців немає,проте троє отримали поранення.

Крім того, як повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. у так званому «9 полку» російсько-окупаційних військ за минулі 5 днів відбулося 14 випадків самовільного залишення військової частини. "Таке зухвальство виявило молоде поповнення підрозділу, налякане масштабними втратами і моральним занепадом цього загону окупантів", - сказав речник Міноборони з питань АТО.