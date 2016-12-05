В "ДНР" оголосили полювання на розповсюджувачів листівок СБУ
"МГБ ДНР" посилено шукає розповсюджувачів листівок ыз інформацією про програму СБУ для бойовиків "Тебе чекають вдома", яка поширюється на осіб, які добровільно відмовились від участі в терористичній діяльності і звернулися в правоохоронний орган України з відповідною заявою.
Про це повідомляє група "Інформаційне Опір" на своїй сторінці в Facebook.
"Зокрема, подібні листівки останнім часом стали активно з'являтися поблизу місць дислокації «військових частин ДНР» (особливо – північна частина окупованих районів Донецької області), - сказано в заяві.
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Згідно з доповіддю керівництва "МГБ" ватажкам "ДНР", поширення інформації про дану програму СБУ являє собою серйозну загрозу для морально-психологічного стану" місцевих бойовиків зі складу "1-го АК ДНР".
"Серед бойовиків посилено поширюється інформація, що дана програма дозволяє безболісно повернутися до мирного життя, здавшись силам АТО і склавши зброю, багато бойовики висловлюють готовність скористатися цим. Крім посиленого пошуку розповсюджувачів листівок, "МГБ ДНР" запропонував командуванню "1-го АК ДНР" посилити виховну роботу з особовим складом по дискредитації подібних пропозицій Києва ("інформувати" про "звірства карателів", "підступність і підлість" СБУ, активізувати пропагандистську роботу в підрозділах)", - інформують експерти групи.