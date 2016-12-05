В "ДНР" оголосили полювання на розповсюджувачів листівок СБУ

Про це повідомляє група "Інформаційне Опір" на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, подібні листівки останнім часом стали активно з'являтися поблизу місць дислокації «військових частин ДНР» (особливо – північна частина окупованих районів Донецької області), - сказано в заяві.

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Згідно з доповіддю керівництва "МГБ" ватажкам "ДНР", поширення інформації про дану програму СБУ являє собою серйозну загрозу для морально-психологічного стану" місцевих бойовиків зі складу "1-го АК ДНР".

"Серед бойовиків посилено поширюється інформація, що дана програма дозволяє безболісно повернутися до мирного життя, здавшись силам АТО і склавши зброю, багато бойовики висловлюють готовність скористатися цим. Крім посиленого пошуку розповсюджувачів листівок, "МГБ ДНР" запропонував командуванню "1-го АК ДНР" посилити виховну роботу з особовим складом по дискредитації подібних пропозицій Києва ("інформувати" про "звірства карателів", "підступність і підлість" СБУ, активізувати пропагандистську роботу в підрозділах)", - інформують експерти групи.