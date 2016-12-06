За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Читайте такожВ "ДНР" оголосили полювання на розповсюджувачів листівок СБУ

"За добу, що минула, на превеликий жаль, ми маємо втрати - один український військовий загинув, ще один дістав поранення", - сказав речник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі окупанти 26 разів обстріляли позиції українських військових.