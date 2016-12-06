За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув - Мотузяник
13:28, 06 грудня 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, ще одного поранено.
Один український військовий загинув, ще один дістав поранення / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
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"За добу, що минула, на превеликий жаль, ми маємо втрати - один український військовий загинув, ще один дістав поранення", - сказав речник.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі окупанти 26 разів обстріляли позиції українських військових.
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