"ДНР" та "ЛНР" можуть об'єднатися - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

При цьому подробиці підготовки "возз'єднання" не вказуються.

Такі ж чутки, за словами Тимчука, зафіксовані серед "поліцейських ДНР" у Донецьку та Горлівці та в декількох "армійських" підрозділах "1-го АК ДНР".

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"Характерно, що поява цих чуток була зафіксована до заяви екс-ватажка бойовиків Безлера про можливий збройний конфлікт між "ДНР" і "ЛНР", - йдеться у повідомленні координатора ІС.

Водночас, така можливість активно обговорюється і в неофіційних бесідах працівників штабних структур "1-го АК ДНР" і різних "цивільних міністерств" "ДНР" приблизно із середини листопада.

Раніше екс-ватажок бойовиків в Горлівці Ігор Безлер спрогнозував, що поведінка так званого керівництва "Д/ЛНР" може спровокувати міжусобний конфлікт у цьому регіоні.