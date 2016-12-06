Безлер прогнозує війну між "ДНР" і "ЛНР"

Ця заява опублікована у мережі ВКонтакте.

"Скоро можна почути, що Луги заважають процвітанню "ДНР", і ця тупоголова істота почне брати Луганськ", - йдеться у повідомленні. Так Безлер прокоментував заяву Захарченка про наміри завоювати Великобританію.

"Перепивши "чаю", ця пустоголова істота вирішило взяти Британію. Виявляється, у ній всі біди дебіла Захарченка", - висловив обурення екс-ватажок терористів.

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Як повідомляв УНІАН, 6 грудня ватажок бойовиків так званої ДНР Олександр Захарченко заявив, що бойовикам необхідно завоювати Великобританію.

Він зазначив, що бойовики повинні захопити не тільки Київ та Берлін, але і всю Великобританію.