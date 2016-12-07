За добу у зоні АТО поранено 5 українських військових

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції було поранено п’ятьох українських військових. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій в зоні АТО в лавах українських військ загиблих немає, 5 було поранено, один під час обстрілів на передовій отримав контузію", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська за минулу добу 45 раз обстріляли позиції сил АТО.