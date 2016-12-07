Екс-лідер Білорусі оцінив ймовірність невійськового вирішення конфлікту на Донбасі

Про це в інтерв'ю Лізі розповів екс-глава Республіки Білорусь та один з авторів Біловезької угоди Станіслав Шушкевич.

"Звичайно, якби була на те добра воля Росії - все можна вирішити за один день", - оцінив Шушкевич можливість вирішення конфлікту на сході України невійськовим шляхом.

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Крім того, продовжив екс-політик, без доброї волі Росії і за умови опору України на Донбасі буде заморожений конфлікт на довгі роки.

"Адже мінський процес не вирішує проблему, а допомагає її заморозити. Уникнути великої кількості смертей, але, при цьому, не вирішує проблему посягання на суверенітет України", - вважає Шушкевич.

Раніше Тука заявляв, що Росія поверне "ДНР" і "ЛНР", однак за окупований Крим буде триматися до останнього.