Екс-лідер Білорусі оцінив ймовірність невійськового вирішення конфлікту на Донбасі
Невійськове вирішення конфлікту на Донбасі залежить від Російської Федерації.
Про це в інтерв'ю Лізі розповів екс-глава Республіки Білорусь та один з авторів Біловезької угоди Станіслав Шушкевич.
"Звичайно, якби була на те добра воля Росії - все можна вирішити за один день", - оцінив Шушкевич можливість вирішення конфлікту на сході України невійськовим шляхом.
Читайте такожРосійський журналіст оцінив, чи можливий бліцкриг на Донбасі
Крім того, продовжив екс-політик, без доброї волі Росії і за умови опору України на Донбасі буде заморожений конфлікт на довгі роки.
"Адже мінський процес не вирішує проблему, а допомагає її заморозити. Уникнути великої кількості смертей, але, при цьому, не вирішує проблему посягання на суверенітет України", - вважає Шушкевич.
Раніше Тука заявляв, що Росія поверне "ДНР" і "ЛНР", однак за окупований Крим буде триматися до останнього.