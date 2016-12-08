На Донеччині бойовики відкрили вогонь з великокаліберної артилерії по Водяному - штаб АТО

Минулої доби штаб АТО на Донбасі зафіксував 20 ворожих обстрілів. Про це прес-центр штабу повідомляє на сторінці у Facebook.

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На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Чермалик та Широкине, а з 82-міліметрових – Красногорівку. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. Гранатомети та стрілецьку зброю ворог використовував поблизу Лебединського, Славного та Павлополя, додали у штабі.

"На Донецькому напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів калібром 120 і 82 міліметри - Верхньоторецьке. З озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Авдіївку та Луганське", - сказано у повідомленні.