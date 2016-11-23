У Водяному під час бойового зіткнення загинув український військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє дістали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна, який загинув за нашу Україну", - сказав Лисенко.

Як уточнив речник, один військовослужбовець отримав поранення на позиціях в районі Шахти Бутівка внаслідок обстрілу. Також у населеному пункті Водяне під час бойового зіткнення один військовий загинув і ще двоє поранені.