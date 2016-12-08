Вночі на Донбасі були поранені двоє українських бійців - ЗМІ

Цієї ночі на Донбасі осколкові поранення отримали двоє українських захисників. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє ТСН.

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У госпіталізованих військових - осколкові поранення та опіки. Проте їхній стан - легкий, загрози життю немає.

Як повідомляли у штабі АТО, минулої доби українські позиції обстрілювали зо два десятка разів. Із мінометів 120-го калібру гатили по селищам Чермалик та Широкине (околиці Маріуполя). З артилерії били по Водяному. Авдіївку та Луганське обстрілювали з БМП, гранатометів та кулеметів.