Водяне, яке тільки почало оговтуватися після "пекла" 2014-го року, потрапило під вогонь бойовиків (відео)

Такого тут не бачили вже 2 роки поспіль. Водяне давно є тиловим селищем, тут немає позицій української армії, тому під обстріли не потрапляє.

Били бойовики точно, знищуючи будинки мирних жителів, які потроху почали повертатись.

Бійцям довелося йти на допомогу місцевим. Одного, на жаль, поранило.

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Зазначається, що Водяне тільки-но оговтується після пекла 2014 року: світло протянули, газ був.

"А тут…Тепер знову вони без газа, без світла, без нічого", - кажуть бійці.

Чому раптом їм у приціл потрапило саме Водяне, сказати важко, але військові впевнені, терористи намагались викликати український вогонь у відповідь.