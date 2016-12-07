Українські військові розстріляли із БМП вогневий пункт бойовиків на Луганщині (відео)

Військові кажуть, що противник висунув на передову одразу кілька кулеметів та мінометний розрахунок. Точку знешкодили лише за кілька хвилин, йдеться в сюжеті ТСН.

Бойовики облаштували вогневу точку, з якої обстрілювали українські позиції, у сірій зоні. За словами бійців, терористи працювали з кулеметів та гранатометів, ще ближче перекинули мінометний розрахунок. Згодом задіяли і заборонену артилерію.

Читайте такожУкраїнські військові знищили ворожу БМП на Донбасі

Поряд з одним з будинків лягло одразу два снаряди від 152-міліметрової САУ. Стіна практично повністю посічена осколками. Цього разу обійшлося без втрат, але так буває далеко не завжди, кажуть військові.

"Незаконні збройні формування підібрались до наших позицій практично впритул, зробили там укріплення і вели вогонь", - розповідає речник 93 бригади Віолета Бородіна.

Бійці не витримали. До вогневої точки бойовиків наша БМП підійшла максимально близько. Українська БМП розстріляла ворожий вогневий пункт з 30-міліметрової гармати.

Вочевидь, влучили точнісінько – після атаки бойовики від люті годину гатили по наших позиціях з інших точок.

У бригаді обіцяють представити екіпаж БМП до нагородження.

Раніше українські військові, відповідаючи на вогневі провокації терористів в окупованому Донецьку, знищили бліндаж противника.