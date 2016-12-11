За добу окупанти 70 раз обстріляли сили АТО, найгарячіше - на Маріупольському напрямку

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 70 раз обстріляли позиції українських військових.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook, більшість обстрілів сталася на Маріупольському напрямку. Там з артилерії 152 мм та 122 мм окупанти обстріляли Водяне, Широкіно, Лебединське, Талаківку. Крім того, під вогонь мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї потрапили Широкіно, Талаківка, Красногорівка, Лебединське, Гнутово, Мар'їнка і Павлопіль. По Широкіно вів вогонь танк.

Читайте такожДоба в зоні АТО: 31 ворожий обстріл, оккупанти з артилерії активно гатили по Широкіному

На Луганському напрямку, за даними прес-центру штабу АТО, 122-міліметрової артилерії терористи обстріляли Новотошківку, з мінометів – Новозванівку, Троїцьке та Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганської, Новозванівці, Лопаскіно, Попасній, Новоалександрівці.

"На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь поблизу Луганського, а в районі Авдіївки, Верхньоторецького і Зайцево – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.