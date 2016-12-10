Бойовики зосередили вогонь на Маріупольському напрямку: у хід іде важка артилерія

Про це повідомляється зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Практично всі обстріли відбулися на Маріупольському напрямку. З артилерії 152 та 122 міліметри - Водяне, Широкине, Лебединське. А з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине, Талаківку, Красногорівку, Лебединське, Гнутове та Павлополь. По Широкиному вогонь вів і танк», - поінформували у штабі.

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На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії терористи обстріляли Новотошківку, з мінометів – Новозванівку, гранатометів та стрілецької зброї - Станицю Луганську, Новоолександрівку, Новозванівку і Лопаскіне.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь поблизу Луганського, а в районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у повідомленні.