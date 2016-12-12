Обстріли з боку бойовиків свідчать про їхнє небажання розводити сили біля Станиці Луганської - прес-секретар Кучми

Про це прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала у Facebook за підсумками засідання групи в режимі відеоконференції.

Як повідомила прес-секретар Кучми, ключова тема скайп-зустрічі – порушення режиму припинення вогню.

"Українська сторона акцентувала увагу на збільшенні кількості обстрілів, які останнім часом мали місце. Найбільше представники ОРДЛО стріляли по Широкиному, Авдіївці, Красногорівці, Станиці Луганській. Ці випадки порушення режиму припинення вогню підтверджує і СММ ОБСЄ", - підкреслила Оліфер.

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Так, зазначила вона, в ніч на 8 грудня 2016 року «з метою відволікання уваги від обстрілів по населеному пункту Водяне з боку ОРДО мали місце односторонні демонстраційні дії провокаційного характеру на території Куйбишевського району Донецька, що також було відзначено СММ ОБСЄ".

"У ході скайп-зустрічі зафіксована позиція української сторони про обстріл Станиці Луганської з боку представників ОРЛО, які велися 9 і 10 грудня 2016 року. Ці обстріли є свідченням небажання представників ОРЛО виконувати взяті на себе зобов'язання з розведення сил і засобів на цій ділянці", - додала вона.

"Тристороння контактна група в черговий раз закликала представників ОРЛО розблокувати роботу КПВВ у Золотому", - також повідомила Оліфер.